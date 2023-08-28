Москва, 28 августа, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Экс-главу администрации президента России Сергея Филатова похоронят на Троекуровском кладбище, гражданская панихида по нему пройдёт в Центральной клинической больнице Управделами президента. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на его дочь Марию.

Максим Блинов/РИА Новости Сергей Филатов

Отмечается, что 29 августа с 10 до 12 в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко, 25 будет проходить гражданская панихида по Сергею Филатову, он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Как передавало ИА Регнум, по словам супруги Сергея Филатова у её мужа была болезнь крови.

Экс-глава администрации президента России Сергей Филатов умер в возрасте 87 лет. Он родился 10 июля 1936 года в Москве в семье поэта Александра Фёдоровича Филатова (1913–1985 гг.). В 1990 году Филатова избрали народным депутатом РСФСР, членом Совета Республики Верховного Совета России. Его мать Мария Филатова занимала пост директора заводского дворца культуры.

С 1993 по 1996 год Филатов работал руководителем администрации президента, а также возглавлял экспертно-аналитический совет при президенте и комиссию при президенте по госпремиям в области литературы и искусства. С 1997 года он занял пост президента Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ, в 2006 году стал председателем Экспертного совета Фонда «Внимание».

Филатов также был автором книг «На пути к демократии» (1995), «Совершенно несекретно» (2000), «По обе стороны…» (2006).