Санкт-Петербург, 28 августа, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Концерт группы «Звери» на «Газпром Арене» в Петербурге перенесён с сентября на декабрь 2023 года, сообщили в пресс-службе коллектива.

Концерт должен был состояться 1 сентября, новая дата — 15 декабря. О переносе сообщили за четыре дня до выступления. Причины решения не уточняются.

«Вынуждены сообщить о переносе концерта группы «Звери», который должен был состояться 1 сентября на стадионе Газпром-арена, на новую дату — 15 декабря», — сказано в сообщении на официальном сайте группы.

Музыканты сообщили, что всем желающим сдать билеты вернут деньги, при этом уже купленные билеты останутся действительными на декабрьском концерте.

Как сообщало ИА Регнум ранее, предполагалось, что в июне 2023 года группа «Звери» выступит перед участниками Петербургского экономического форума. Однако позднее после многочисленных протестов в социальных сетях концерт коллектива, лидер которого Роман Билык (Рома Зверь) в 2022 году отмечал, что он «против любой войны», был отменён, на ПМЭФ выступили группы «Джанго» и «Чиж и компания».

В августе 2023 года военкор Семён Пегов рассказал, что лидер «Зверей» приехал в зону проведения специальной военной операции и выступил перед бойцами ВС России.