Берлин, 28 августа, 2023, 15:55 — ИА Регнум. В Германии продолжается расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщил 28 августа на брифинге заместитель представителя правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, расследование в основном проводят федеральный прокурор в Карлсруэ и федеральная прокуратура, которая с начала октября 2022 года поручила полиции расследовать взрывы.

При этом Бюхнер подчеркнул, что за любой информацией о ходе расследования следует обращаться в эти органы.

Как сообщало ИА Регнум, газопроводы были подорваны 26 сентября 2022 года — террористы уничтожили три из четырёх ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. Стокгольм и Копенгаген не допустили Москву к начатому расследованию.

По данным немецкого телеканала ZDF, следствие обнаруживает всё больше свидетельств того, что за диверсиями на «Северных потоках» может стоять Киев. Что касается версии о причастности к случившемуся России, то не найдено ни единого подтверждения, которое подкрепляло бы её.