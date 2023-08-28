Москва, 28 августа, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близким режиссёра Глеба Панфилова. Соответствующая телеграмма опубликована 28 августа на сайте Кремля.

Валерий Шарифулин / ТАСС Глеб Панфилов

«Примите глубокие соболезнования, искренние слова участия и поддержки в связи с постигшей вас тяжёлой утратой — кончиной Глеба Анатольевича Панфилова», — говорится в сообщении.

Глава государства отметил, что Панфилов принадлежал к плеяде выдающихся режиссёров современности, имена которых являются гордостью отечественной культуры. По его словам, высочайшее признание снискали режиссёру талант и безграничная преданность избранному делу.

Президент добавил, что светлая память о Панфилове навсегда сохранится в сердцах всех почитателей его яркого, многогранного творчества.

Глеб Панфилов — народный артист РСФСР (1984), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых, лауреат премии президента РФ в области литературы и искусства. За свою режиссёрскую карьеру он снял такие фильмы, как «В огне брода нет», «Начало», «Валентина», «Васса», «Мать», «Романовы. Венценосная семья», сериал «В круге первом».

Как сообщало ИА Регнум, режиссёр и сценарист Глеб Панфилов скончался 26 августа. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с супругой Инной Чуриковой.

Режиссёр 11 мая попал в институт Склифосовского с инсультом. Позже у него диагностировали пневмонию. Всё это время 89-летний режиссер находился в тяжёлом состоянии в реанимации.

В июне директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер уточнил, что Панфилов стал чувствовать себя лучше и уже начал говорить, он больше не в реанимации. В августе он сообщал, что Панфилов чувствует себя плохо, но его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.