Москва, 28 августа, 2023, 15:37 — ИА Регнум. На юго-западе Москвы курьер на электросамокате сбил шестилетнего мальчика и скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Иван Шилов ИА Регнум Самокат

Отмечается, что днём 28 августа на Черноморском бульваре сотрудник службы доставки, двигаясь на электросамокате, сбил малолетнего ребенка.

«Шестилетнему мальчику потребовалась медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По словам матери ребёнка, сбивший её сына курьер после ЧП остановился, поправил рюкзак и уехал.

В настоящее время ведётся поиск курьера.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Москве задержали сбившего пятилетнего мальчика электросамокатчика. Виновником случившегося оказался 17-летний житель Южного Бутово.

На кадрах с места событий видно, как двое молодых людей на одном электросамокате сбили мальчика на тротуаре. После остановки они подошли проверить состояние ребёнка. Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, пострадавшего ребёнка госпитализировали. Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль расследование инцидента.