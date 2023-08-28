Красногорск, 28 августа, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Пожар в жилом доме в подмосковном Красногорске полностью ликвидирован, пострадавших в результате возгорания не было, сообщили 28 августа в пресс-службе МЧС РФ.

Moscow.mchs.ru

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Подмосковье. Пострадавших нет», — сказано в сообщении в официальном Telegram-канале службы.

Как сообщало ИА Регнум ранее, утром 28 августа загорелся балкон квартиры на четвёртом этаже четырёхэтажного жилого дома на Пионерской улице в Красногорске. Огонь перекинулся на кровлю. Площадь возгорания составила 900 кв. м.

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Очевидцы сообщили журналистам, что пламя было размером «с соседний дом». К месту происшествия, помимо спасателей, также оперативно прибыли сотрудники скорой помощи.

Из дома были эвакуированы 30 человек, в том числе пятеро детей. О локализации пожара в МЧС сообщили около 11:30 мск, о ликвидации открытого горения — около 13:20 мск.