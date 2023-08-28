Москва, 28 августа, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Власти Финляндии, несмотря на их антироссийскую риторику, едва ли готовы радикально ужесточить политику и перестать выдавать вид на жительство гражданам России, считает Денис Денисов, политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, эксперт Финансового университета при правительстве РФ. Об этом он заявил 28 августа корреспонденту ИА Регнум.

Ранее министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила о необходимости ужесточить систему выдачи ВНЖ для граждан РФ. По её мнению, это необходимо сделать для того, чтобы «через границу не проникали люди, которые могут угрожать национальной безопасности страны».

Как пояснил Денисов, это общая тенденция последних полутора лет — в шенгенской зоне осталось немного стран, представители которых не заявляли бы о необходимости ограничивать возможности граждан Российской Федерации получать визы и вид на жительство или гражданство.

«И Финляндия тут не исключение. Она действует в общем тренде. Мы помним и присоединение Хельсинки к НАТО, и ужесточение риторики в двусторонних отношениях. А меньше недели назад премьер-министр Финляндии был в Киеве и встречался с Зеленским. Это общая логика коллективного давления на РФ», — сказал Денисов.

Однако, как предположил политолог, несмотря на такой курс, Хельсинки едва ли полностью закроет для россиян возможность получения ВНЖ в Финляндии.

«В настоящий момент это не просматривается — буквально вчера я смотрел статистику получения виз для россиян в разных европейских государствах. И Финляндия находится здесь в числе лидеров по количеству положительных решений», — заметил Денисов.

Он напомнил, что в Финляндии традиционно разрешение на временное проживание (РВП) и ВНЖ получало большое количество россиян, так как эту страну российские граждане считали очень удобной для ведения бизнеса.

«Исходя из всего этого, я сильно сомневаюсь, что последуют быстрые и радикальные изменения в политике финских властей. Но вместе с тем определённые ограничения уже существуют. И мы с ними каждый раз сталкиваемся даже при необходимости получения обычной туристической визы на несколько дней», — предположил политолог.

В связи с этим он подчеркнул, что, несмотря на любые проблемы с какими-то конкретными людьми, Финляндия понимает, сколько денег ей приносят граждане России, и едва ли захочет полностью и окончательно отказаться от этих финансов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что поводом для резких высказываний главы финского МВД стала ситуация вокруг россиянина Яна Петровского (Воислав Торден), который получил ВНЖ в Финляндии, но потом был арестован по запросу украинской стороны.

До этого появилась информация, что Финляндия, закрывшая границу с Россией и оставшаяся без российских туристов, столкнулась с негативными экономическими последствиями — ряд предприятий пришёл в упадок, а часть обанкротились. Например, это касается компании Saimaa Travel, которая 20 лет организовывала круизы из Лаппеенранты в Выборг.

С 10 июля Финляндия ужесточила въезд в страну российским студентам, бизнесменам и владельцам недвижимости. Кроме того, власти финского города Турку запретили генеральному консульству РФ пользоваться коттеджем на острове Какскерта.