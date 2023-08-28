Санкт-Петербург, 28 августа, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Мужчина, избивший в Санкт-Петербурге журналистку телеканала Al Jazeera Ранию Дриди, признал вину и принёс потерпевшей извинения. Об этом 28 августа сообщили в МВД.

Кадр из видео

«Вину признаю полностью, раскаиваюсь, приношу извинения потерпевшей», — сказал он.

Отвечая на вопросы полиции, задержанный заявил, что был в сильном алкогольном опьянении и плохо помнит ситуацию.

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Как сообщало ИА Регнум, 25 августа в Санкт-Петербурге палестинская журналистка Рания Дриди подверглась нападению во время прямого эфира. Она вела включение с улицы Зольной, когда к ней подошёл нетрезвый мужчина и ударил по голове, попытавшись сломать при этом и оборудование.

28 августа официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что подозреваемый был задержан в Петрозаводске. Его поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье о побоях.