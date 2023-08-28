Ревда, Свердловская область, 28 августа, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Монтирование системы световой сигнализации «Андон» началось на Среднеуральском медеплавильном заводе (СУМЗ) в городе Ревда Свердловской области.

Пресс-служба Среднеуральского медеплавильного завода Сейчас «Андон» тестируют на трех эталонных рабочих местах

Как пояснили в пресс-службе предприятия, «андон» в переводе в переводе с японского означает лампа. На станке в ремонтно-механическом цеху СУМЗ установлены три сигнальные лампочки, как на светофоре. У каждого цвета — своя индикация. Зеленый — работа ведется в штатном режиме, желтый — не хватает сырья или материалов, красный — внеплановая остановка, поломка оборудования. Таким образом световая сигнализация позволяет при помощи визуализации способ оперативно сообщить работникам, что где-то возникла проблема.

Сейчас «Андон» тестируют на трех эталонных рабочих местах. Затем световую сигнализацию свяжут с диспетчеризацией, чтобы при внештатной ситуации информация оперативно приходила ответственному лицу. В результате специалист сразу увидит место возникновения проблемы, ее характер и направит туда помощь.

По словам заместителя главного инженера — руководителя службы охраны труда и промышленной безопасности СУМЗ Юрия Ладейщикова, «Андон» исключает принятие неверного решения работником, тем самым минимизируя возникновение рисков в процессе трудовой деятельности.