Москва, 28 августа, 2023, 15:14 — ИА Регнум. В московском аэророрту Шереметьево таможенники обнаружили у 53-летнего россиянина, проходившего по «зелёному» коридору, незадекларированные швейцарские часы стоимостью 4,5 млн рублей. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе ФТС.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Отмечается, что мужчина прибыл из Стамбула. При досмотре его чемодана была найдена фирменная упаковка для элитных наручных часов швейцарской марки Audemars Piguet и документы на них.

По словам туриста, он приобрёл ручные часы в Лондоне за 42 тыс. фунтов стерлингов для личного пользования, о необходимости таможенного декларирования дорогостоящего товара он не знал.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, относящихся к перечню стратегически важных товаров».

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники таможни аэропорта Внуково задержали пассажира с двухкилограммовой золотой цепью. 32-летний гражданин Армении 7 августа планировал незаконно провезти ювелирное украшение в Турцию.

Пассажир привлёк внимание таможенников при прохождении «зеленого» коридора. Мужчина заметно волновался и был одет не по погоде.