Балаково, Саратовская область, 28 августа, 2023, 15:18 — ИА Регнум. В городе Балаково в Саратовской области на детской площадке шестилетний мальчик ударил ножом 10-летнюю девочку, она находится в больнице с ранением в бок.

Эмилия Никитенко ИА Регнум

Об инциденте сообщил местный паблик «ВКонтакте». Позднее информацию подтвердили в ГУ МВД. «Ребёнка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в одно из лечебных учреждений города», — отметили в ведомстве.

По словам матери нападавшего, которые цитируют местные паблики, к ним во двор зачастила десятилетняя девочка. Школьница обзывала других детей и кидалась в них камнями.

«Сын с бабушкой были на улице. Другой мальчик вынес во двор нож. Сын попросил посмотреть. В тот момент пришла та самая девочка. Сын сказал: «Уходи с нашего двора». В ответ она ударила его сумкой по голове. Он автоматически вытянул руку с ножом к ней, а она замахнулась второй раз сумкой и напоролась на этот нож», — приводит рассказ мамы мальчика Telegram-канал «ЧП Саратов».

Бабушка, гулявшая с мальчиком, просто не успела среагировать на произошедшее, хотя и находилась постоянно рядом с детьми, добавила она.

«Мы сейчас в полиции. С чужих слов знаю, что девочка получила ранение в правый бок. Она в медучреждении. Сын плачет. Я не снимаю с него ответственности за случившееся, но в интернете из него уже делают злодея. Поймите, у него не было умысла. Он просто выставил руку вперед», — рассказала мама мальчика.

Как передавало ИА Регнум, в Саранске 21 августа отец и сын избили и ранили ножом 14-летнего подростка. Он попал в больницу с множественными травмами, в том числе ножевым ранением, которые получил в результате конфликта с мальчиком, с которым учится в одной школе.

Сотрудники полиции установили, что ножевое ранение пострадавшему нанёс 13-летний знакомый, состоящий на учёте в отделе по делам несовершеннолетних за мелкое хулиганство. А побои причинил 47-летний отец правонарушителя. Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за кражу, разбой, умышленное причинение лёгкого и тяжкого вреда здоровью.

В июле правоохранители в Москве начали проверку после публикации видео с жестоким избиением несовершеннолетних. В Telegram-каналах появились видео, на которых мигранты, предположительно из Азербайджана, жестоко избивают подростков на улице. Один случай произошёл на лавочке, от удара ногой несовершеннолетний не смог подняться.