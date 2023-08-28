Краснодар, 28 августа, 2023, 15:09 — ИА Регнум. Краснодарский край заключил соглашение о сотрудничестве с Национальным центром развития государственно-частного партнерства (ГЧП). Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, Национальный центр ГЧП в рамках достигнутых договоренностей предоставит экспертно-консультационную поддержку по основным направлениям сотрудничества. Эксперты помогут с выбором и анализом перспективных проектов, привлечением финансирования и подбором федеральных мер поддержки.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Игорь Галась

«Краснодарский край ведет активную политику по привлечению инвесторов к реализации проектов на принципах государственно-частного партнерства, — заявил заместитель губернатора региона Игорь Галась, который вместе с генеральным директором Наццентра Павлом Селезневым поставил подпись под документом. — Сегодня в регионе таких проектов уже 70, а объем инвестиций по ним составляет порядка 130 миллиардов рублей».

Замгубернатора Кубани выразил уверенность, что соглашение о сотрудничестве позволит выработать совместные предложения по повышению эффективности взаимодействия с бизнесом на принципах клиентоцентричности при реализации инфраструктурных проектов».

Соглашение также предусматривает обучение представителей органов власти, основная цель которого — создание профессиональных команд, запуск новых проектов ГЧП на региональном уровне, а также взаимодействия с инвесторами на базе платформы «Росинфра».