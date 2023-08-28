Париж, 28 августа, 2023, 15:11 — ИА Регнум. Франция настроена решительно поддерживать любые усилия государств, состоящих в Экономическом сообществе стран Западной Африки (ЭКОВАС), в том числе военные, для восстановления конституционного порядка в Нигере. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе время выступления на ежегодной конференции послов страны. Выступление транслировалось в официальном аккаунте Елисейского дворца в социальной сети.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы поддерживаем дипломатическую, а если будет решено, то и военную активность ЭКОВАС», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, комиссар по вопросам политики, мира и безопасности ЭКОВАС Абдель Фатау Мусах в эфире телеканала Al Jazeera заявил, что страны, состоящие в Экономическом сообществе стран Западной Африки предложили Национальному совету спасения родины во главе с командующим гвардией Нигера Абдурахманом Тчиани встретиться в нейтральном месте. Кроме того, комиссар отметил, что ЭКОВАС попросило захвативших власть в Нигере военных в качестве жеста доброй воли освободить свергнутого и захваченного мятежниками президента Мохамеда Базума.

Президент Нигерии Бола Тинубу, председательствующий в ЭКОВАС, заявил, что организация стремится решить ситуацию, сложившуюся в Нигере, где власть захватили мятежники, мирным путём с опорой на дипломатию. Однако политик указал, что представители ЭКОВАС готовы к любым возможным вариантам развития событий.

В свою очередь, Вооружённые силы Нигера перешли в режим максимальной готовности. Такой приказ армии страны отдал глава штаба обороны Мусса Салау Барму. Он пояснил, что решение принято для адекватного ответа на возможную агрессию в отношении Нигера.