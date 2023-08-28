Ницца, Франция, 28 августа, 2023, 14:53 — ИА Регнум. Британский певец Элтон Джон госпитализирован с травмами после несчастного случая в собственном доме в Ницце, сообщает Nice Matin со ссылкой на осведомлённые источники.

Ernst Vikne Элтон Джон

По этим данным, 76-летний музыкант получил «лёгкие травмы» и был госпитализирован в больницу Монако в ночь на 28 августа.

«Британский певец, композитор, пианист и актер, посвященный в рыцари королевой Елизаветой II в 1998 году, в ночь с воскресенья на понедельник стал жертвой небольшого несчастного случая на своей вилле в Мон-Борон», — сказано в публикации.

В конце июле 2023 года Элтон Джон посещал джазовый фестиваль в Ницце, а затем продолжил отдых на Лазурном берегу, напомнили также журналисты.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 августа народный артист России Юрий Назаров был госпитализирован после того, как неудачно упал на станции метро «Полежаевская» в Москве. 86-летний актёр рассказал журналистам, что инцидент произошёл вследствие того, что он «бежал вприпрыжку через лестницу». После падения Назаров вернулся домой самостоятельно, но позднее всё же обратился к врачам.

В июле 2023 года телеведущего и ученого-зоолога Николая Дроздова госпитализировали в одну из московских клиник. По некоторым данным, у Дроздова начались воспалительные процессы внутренних органов, которые вызвали застойное явление. Ранее, в январе 2023 года, Дроздов также попал в больницу после неудачного падения на улице.