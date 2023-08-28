Москва, 28 августа, 2023, 14:45 — ИА Регнум. В минувшие выходные ВСУ потеряли до 50 военных убитыми в попытках атаковать фланги под Угледаром. Об этом 28 августа сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Кадр из видео Ян Гагин.

«Как и ожидалось, в выходные ВСУ предприняли несколько попыток атаковать фланги на угледарском направлении. Все они были пресечены», — приводит слова Гагина ТАСС.

Он добавил, что потери противника составили до 50 человек личного состава. При этом он уточнил, что речь идёт об убитых военнослужащих.

Как передавало ИА Регнум, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что с конца июля потери ВСУ в районе села Работино Запорожской области превысили тысячу человек убитыми и тяжелоранеными. Он уточнил, что если считать раненых, которые ещё смогут вернуться после излечения в зону боевых действий, то таких несколько тысяч.

28 августа врио главы ДНР Денис Пушилин отметил, что на авдеевском направлении российские подразделения улучшили позиции, при этом украинские войска понесли серьёзные потери в живой силе. По его словам, на южнодонецком направлении ВСУ пытались обойти с восточной стороны населённый пункт Урожайное. Он подчеркнул, что противнику не удалось добиться поставленных задач, все его попытки были пресечены.