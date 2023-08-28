Париж, 28 августа, 2023, 14:44 — ИА Регнум. В расширении БРИКС есть риск «фрагментации мира», которой нужно избежать, заявил 28 августа президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на ежегодной конференции послов республики.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Расширение БРИКС свидетельствует о намерении выстроить альтернативный мировой порядок, который видят, как слишком западный», — сказал Макрон.

По его словам, это создает риск «фрагментации мира», которой нужно избежать, поэтому Париж «намерен говорить со всеми» партнёрами.

Как сообщало ИА Регнум, 24 августа страны — участницы БРИКС приняли итоговую декларацию по итогам 15-го саммита, проходившего в ЮАР.

В частности, в документе говорится, что в состав БРИКС войдут ещё шесть стран — Иран, Аргентина, Египет, Саудовская Аравия, Эфиопия и ОАЭ. Их официальное членство в БРИКС начнётся 1 июня 2024 года.

Глава российской делегации на 15-м саммите БРИКС Сергей Лавров, комментируя решение объединения о расширении, рассказал, по какому принципу происходит отбор претендентов.

Все участники БРИКС хотят видеть в объединении единомышленников. Так что важным критерием было совпадение позиций по таким вопросам, как многополярность мировой политики, рассказал Лавров.