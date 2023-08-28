Москва, 28 августа, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назвал Псково-Печерский монастырь, который отмечает 28 августа своё 550-летие, оплотом православия, жемчужиной российской и мировой архитектуры. Соответствующее приветствие главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Белинский Юрий/ITAR-TASS Псково-Печерский монастырь

«Основанный на древней псковской земле, в окружении уникальной по красоте природы, на протяжении многих веков монастырь является оплотом православия и церковного просвещения, подлинной жемчужиной отечественной и мировой архитектуры», — говорится в приветствии.

Глава государства отметил, что монастырь хранил свет веры в самые тяжёлые для обители годы, а его братия веками укрепляла традиции подвижничества, исключительного трудолюбия и служения.

В тексте приветствия отмечается, что Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь является одним из древнейших в России, он был свидетелем и участником важных, судьбоносных событий отечественной истории, вставал крепостью на пути врага.

Как передавало ИА Регнум, старинная обитель и воинская крепость Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь отмечает 550-летие со дня основания. 28 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы в монастыре прошла божественная литургия и крестный ход вокруг крепостных стен. В монастыре провели масштабные ремонтно-реставрационные работы. Капитально отремонтировали нескольких храмов и построек. Также действует федеральный молодёжный лагерь «Истоки» с православной и историко-гуманитарной направленностью с круглогодичным пребыванием до 300 человек. Такой же лагерь строят и для школьников.

28 августа, в старом здании монастырской гостиницы, капитально отремонтированной и полностью оборудованной для музейного экспонирования, открыли выставку картин из собрания архимандрита Алипия. Кроме того, учрежден филиал Государственного Русского музея при Псково-Печерском монастыре.