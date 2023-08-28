Путин указал главе Омской области на проблемы в сферах экологии и ЖКХ
Путин указал главе Омской области Хоценко на проблемы в сферах экологии и ЖКХ
Москва, 28 августа, 2023, 14:32 — ИА Регнум. В Омской области необходимо улучшать экологическую ситуацию, а также решать проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Виталием Хоценко, сообщается 28 августа на сайте Кремля.
«Не забывайте про те вещи, которые, конечно, являются долгоиграющими, непростыми. Одна из главных задач — это, конечно, улучшение экологической ситуации. ЖКХ, сети ЖКХ, Вы сами упомянули об обманутых дольщиках — две тысячи с небольшим семей. Нужно решать этот вопрос, доводить его до конца», — отметил российский лидер, добавив, что имеется и много других вопросов.
Он обратил внимание на то, что эти вопросы являются острыми, сложными, но решаемыми.
Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко. Российский лидер призвал Хоценко стараться напрямую работать с жителями, поскольку это «очень хороший повод почувствовать, чего люди ждут, на что они рассчитывают».
Президент России Путин в ночь на 23 августа провёл рабочую встречу с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. Глава региона доложил президенту России, что ситуация в республике остаётся напряжённой, но стабильной, без обострений. Кроме того, Пасечник рассказал Путину о формировании органов власти в ЛНР.