Москва, 28 августа, 2023, 14:32 — ИА Регнум. В Омской области необходимо улучшать экологическую ситуацию, а также решать проблемы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Виталием Хоценко, сообщается 28 августа на сайте Кремля.

(сс) Администрация президента России Владимир Путин

«Не забывайте про те вещи, которые, конечно, являются долгоиграющими, непростыми. Одна из главных задач — это, конечно, улучшение экологической ситуации. ЖКХ, сети ЖКХ, Вы сами упомянули об обманутых дольщиках — две тысячи с небольшим семей. Нужно решать этот вопрос, доводить его до конца», — отметил российский лидер, добавив, что имеется и много других вопросов.

Он обратил внимание на то, что эти вопросы являются острыми, сложными, но решаемыми.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко. Российский лидер призвал Хоценко стараться напрямую работать с жителями, поскольку это «очень хороший повод почувствовать, чего люди ждут, на что они рассчитывают».

Президент России Путин в ночь на 23 августа провёл рабочую встречу с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. Глава региона доложил президенту России, что ситуация в республике остаётся напряжённой, но стабильной, без обострений. Кроме того, Пасечник рассказал Путину о формировании органов власти в ЛНР.