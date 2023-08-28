Москва, 28 августа, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Российским туристам стали предлагать поездки в Турцию по системе «всё включено» без алкоголя. Такие туры могут быть дешевле на 7-9%, сообщили 28 августа в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Анна Рыжкова ИА Регнум Отдых в Турции

В организации уточнили, что в этом году отечественные туроператоры начали предлагать безалкогольные путёвки «всё включено» в отели Антальи и Эгейского побережья. Так, туроператор Anex работает с семью такими отелями, в числе которых как халяльные, так и «светские» гостиницы. Последние предлагают all inclusive без алкоголя как опцию.

«Некоторые категории туристов хотят спокойный и безалкогольный формат, например, семьи, которые хотят, чтобы рядом с ними не было шумных компаний и вечеринок», — рассказали в пресс-службе туроператора и добавили, что такой продукт пока не является массовым.

В АТОР рассказали, что ранее глава немецкого туроператора Bentour Дениз Уур предложил турецким отельерам на фоне повышения цен на их услуги предусмотреть формат all inclusive без алкоголя. Такой отдых обходился бы европейским туристам дешевле, воспользоваться опцией могли бы, к примеру, путешественники с детьми.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова ранее заявила ИА Регнум, что спрос на отдых в Турции среди российских туристов неминуемо снизится, если турецкие отели исключат бесплатный алкоголь из системы all inclusive. По её словам, отдых в этой стране популярен не только из-за моря и хорошего сервиса, но и типа питания «всё включено».