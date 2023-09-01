Москва, 1 сентября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Более 250 новых востребованных профессий появилось в перечне рабочих профессий, утвержденных в августе 2023 года Министерством просвещения. Теперь в российских колледжах и техникумах можно обучиться на оператора беспилотных авиационных систем, автомехатроника, инспектора подразделения транспортной безопасности, фитнес-инструктора, флориста и добровольного спасателя. Всего же, по словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, в список вошли 5110 наименований.

Программа «Профессионалитет» Федеральный проект «Профессионалитет»

Ожидается, что новый перечень позволит обеспечить своевременную и ускоренную подготовку рабочих кадров под запросы предприятий для всех отраслей. При этом всё больше выпускников российских школ выбирают учёбу в колледжах для дальнейшего образования. А благодаря программе «Профессионалитет» для них, совместно с тысячей работодателей, разработано 347 доступных программ. Уже в процессе обучения школьников и студентов приглашают на стажировку, а затем и на работу. Поэтому начать карьеру и получать высокую зарплату можно уже в 18 лет.

Например, в Ульяновской области с 1 сентября 2023 года начнётся обучение по направлению «Сельское хозяйство». В 2024 году откроются ещё два направления: «Радиоэлектроника» и «Искусство и креативная индустрия».

По словам генерального директора АО «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» Александра Войта, предприятие не первый год плодотворно сотрудничает с колледжами и вузами. К примеру, на базе завода функционирует кафедра «Бортовые информационно-управляющие системы», на которой уже обучили порядка 500 специалистов в области авиаприборостроения.

«Благодаря федеральной программе наше сотрудничество выйдет на новый уровень. «Профессионалитет» даст возможность скорректировать учебные программы под нужды нашего предприятия», — прокомментировал Войт. По его словам, полученные знания и навыки педагоги смогут применить во время обучения будущих монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

Правительство Ульяновской области Федеральный проект «Профессионалитет»

«Профессионалитет» очень много даёт Ульяновской области, потому что в регионе расположено большое количество предприятий радиоэлектронного кластера, считает ректор Ульяновского государственного технического университета (УлГТУ) Надежда Ярушкина. По её словам, для УлГТУ это новые образовательные программы, оборудование, возможности роста вместе с нашими индустриальными партнерами из радиоэлектронной отрасли.

«Так как программы являются ускоренными, то уже в 2025 году наши индустриальные партнёры начнут получать новых специалистов, но работать они начнут гораздо раньше — на практиках и стажировках, в ходе самого обучающего процесса», — подчеркнула Ярушкина.

В программе «Профессионалитет» участвуют более 925 колледжей и более 900 опорных предприятий-работодателей в 68 регионах страны. Студенты занимаются в том числе в современных мастерских и лабораториях, которые позволяют не только повысить качество обучения студентов, но и сделать обучение более интересным и ориентированным на практику. Современным высокотехнологичным оборудованием благодаря нацпроекту «Образование» оснащено уже более 3 тыс. лабораторий.

Вклад социально-ответственного бизнеса и НКО, которые также участвуют в достижении целей и задач нацпроектов, отмечает Национальная премия «Наш вклад». Проекты финалистов премии также направлены на повышение престижа рабочих профессий.

В Вологодской области Череповецкий химико-технологический колледж (ЧХТК) является базовым учреждением по подготовке профессиональных кадров для «ФосАгро» — крупнейшего производителя фосфорных удобрений и мирового лидера в производстве высокосортного фосфатного сырья. В мае 2023 года проект «Престиж рабочих профессий ФосАгро СУЗы» стал одним из победителей Национальной премии «Наш вклад», которая отмечает роль бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) в достижении национальных целей и реализации нацпроектов.

На первом этапе компания занялась улучшением материально-технической базы колледжа. Были отремонтированы и оснащены мастерские и лаборатории, в которых проводились лекции, практические занятия, мастер-классы, демоэкзамены, приобретено необходимое оборудование и VR-сопровождение, установлены компьютеры, интерактивные доски. А чтобы студенты IT-специальностей, к примеру, были конкурентоспособнее при трудоустройстве в компанию, для них в рамках дисциплин «Машинное обучение» и «Проектирование баз данных» ввели новые компетенции.

В планах — сокращение сроков обучения по образовательным программам аппаратчиков и монтажников для скорейшего трудоустройства студентов на АО «Апатит» (череповецкий химический кластер Группы «ФосАгро»), включение ИТ-направления в систему наставничества колледжа и многое другое

Одним из тех, кто создаёт дополнительные рабочие места, помогает развитию образования и удостоился премии «Наш вклад», стала «Сибирская угольная энергетическая компания» (СУЭК) с проектом «Трудовые отряды СУЭК». Проект начинался в Приморском крае с трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 17 лет на время летних каникул. Но со временем он стал настолько популярен, что превратился в молодежное движение во всех регионах присутствия компании — Забайкальском, Красноярском, Приморском, Хабаровском краях, а также в Мурманской, Кемеровской областях, Бурятии и Хакасии. Принести пользу родному краю и официально заработать деньги летом смогли 117 школьников из поселков Приморского края. Ребята благоустраивали общественные территории в составе трудовых отрядов СУЭК.

«Участие в трудовых отрядах СУЭК помогает школьникам больше узнать о различных профессиях и сделать правильный выбор в будущем. В течение сезона ребята посещают угледобывающие предприятия, где их знакомят с тем, как устроено производство, как работают горные мастера, маркшейдеры, инженеры, машинисты экскаваторов», — отметила начальник отделения регионального центра занятости в городе Лесозаводске и Пожарском районе Елена Черняк.

За время существования проекта школу трудотрядов прошли почти 20 тысяч юношей и девушек по всей стране — от Мурманска до Владивостока. Многие вернулись в СУЭК молодыми специалистами.

Как сообщало ИА Регнум, сделать отечественное среднее профессиональное образование соответствующим требованиям экономики и запросам рынка труда с 2019 года помогает нацпроект «Образование». Ожидается, что к концу 2024 года все регионы России обновят инфраструктуру учебных заведений, внедрят гибкие практико-ориентированные программы по наиболее востребованным и перспективным профессиям.

Программа «Профессионалитет» — одна из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. Одна из ключевых инициатив проекта — вовлечение бизнеса в партнерское управление образовательными организациями, максимальная ориентированность обучения на практику, подготовка специалистов по востребованным профессиям в сокращенные сроки. Узнать больше о федпроекте, колледжах и компаниях-участниках в вашем регионе можно на портале ЯПРОФ. РФ.