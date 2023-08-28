Москва, 28 августа, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Голкиперу московского ЦСКА Ивану Федотову запрещено участвовать в матчах со старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщил 28 августа президент КХЛ Алексей Морозов.

Алексей Колчин ИА REGNUM Иван Федотов

«На данный момент лига не разрешает ему играть 1 сентября, так как действует дисквалификация», — сказал он журналистам.

Морозов добавил, что Федотов подписал контракт, лига его зарегистрировала, Федерация хоккея России (ФХР) одобрила заявку, но с пометкой о дисквалификации до 31 декабря. «Юристы ЦСКА работают над этим делом», — отметил глав КХЛ.

Как сообщало ИА Регнум, Федотов выступал за ЦСКА с 2021 года. По окончании сезона 2021/22 он подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия». Однако летом 2022 года сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге задержали хоккеиста по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмен провёл год на срочной службе.

В июле текущего года КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА. Там отметили, что обратились в НХЛ для подтверждения контрактного статуса хоккеиста и на основании полученной информации было решено, что у Федотова нет действующего контракта с клубом НХЛ.

14 августа Международная федерация хоккея (IIHF) отказала ЦСКА в регистрации контракта с игроком на сезон 2023/24 Континентальной хоккейной лиги. Голкипер был дисквалифицирован на четыре месяца начиная с 1 сентября, а ЦСКА были запрещены международные трансферы сроком на год.