Краснодар, 28 августа, 2023, 14:08 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия на автотрассе М-4 «Дон» в Горячем Ключе погиб один человек, ещё четверо были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба отдела МВД России по городу Горячий Ключ в своём в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его данным, рано утром 28 августа на автотрассе М-4 «Дон» (км. 1408) автомобиль «ВАЗ 2114», который двигался со стороны посёлка Джубга в сторону города Краснодара, занесло, в результате он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Лада Ларгус».

Отмечается, что в результате пассажир «ВАЗ 2114» получил не совместимые с жизнью травмы, оба водителя и два пассажира «Лада Ларгус» были госпитализированы в медучреждение с множественными травмами.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА Регнум, в результате столкновения двух легковых автомобилей в Новосибирской области погибли три человека. Примерно в 10:20 (06:20 мск) водитель легкового автомобиля BYD F3 на 60-м километре автодороги Купино — Чистоозерное выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2105. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства аварии.