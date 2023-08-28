Туапсе, Краснодарский край, 28 августа, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Житель Туапсе, который из ревности пытался убить свою знакомую на одном из пляжей, отправлен под арест на два месяца. Об этом сообщили 28 августа журналистам в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края.

Иван Шилов ИА REGNUM

Туапсинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Мужчину обвиняют в покушении на убийство его 35-летней знакомой, приехавшей из Салехарда.

Как сообщало ИА Регнум, 25 августа 25-летний туапсинец напал с ножом на женщину на пляже одного из санаториев в посёлке Сосновый. Он по меньшей мере 15 раз успел ударить свою знакомую ножом, прежде чем на помощь ей подоспели очевидцы. Пострадавшей своевременно оказали медицинскую помощь, нападавшему не позволили скрыться.