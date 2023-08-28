Бодрум, Турция, 28 августа, 2023, 14:01 — ИА Регнум. В одном из отелей в турецкой провинции Бодрум произошла перестрелка, один человек погиб, трое получили огнестрельные ранения, сообщила 28 августа газета Yeni Şafak.

Xinhua / Global Look Press Полиция Турции

Инцидент произошёл накануне поздно вечером. По данным издания, в перестрелке участвовали шесть человек: трое приехали к гостинице на машине, ещё трое находились в отеле. Отмечалось, что стрельба вызвала панику среди постояльцев гостиницы и местных жителей.

В результате стрельбы погиб 28-летний мужчина, получили ранения граждане 22 и 17 лет. Подозреваемые в нападении скрылись, правоохранительные органы проводят расследование, принимают меры к установлению личностей подозреваемых и их задержанию.

В числе пострадавших в перестрелке российских граждан нет, сообщили в государственной больнице Бодрума, куда привезли раненых. Представители туроператоров в свою очередь рассказали журналистам, что за иной помощью вследствие данного инцидента граждане РФ также не обращались.

В сентябре 2022 года произошла перестрелка в одном из торговых центров Стамбула. Ранения получили шесть человек. Спор между двумя группами посетителей перешёл в драку, затем обе стороны открыли огонь из огнестрельного оружия. Граждан России среди пострадавших не было.