Омск, 28 августа, 2023, 13:58 — ИА Регнум. В районе поселка Усть-Логатки Крутинского района Омской области завершили работы по восстановлению размытых водопропускных труб на автомобильной дороге. О завершении восстановительных работ руководитель Омской области Виталий Хоценко сообщил своим подписчикам в телеграм-канале.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Река

«Важно, что сейчас крутинцам дорогу сохранили, сделали нормальную насыпь, и уже пустили воду районам по течению реки — Тарскому, Тюкалинскому, Знаменскому, Колосовскому и Крутинскому», — написал Хоценко. «Чтобы избежать в будущем повторения этой ситуации, принял решение передать дамбу на баланс регионального Минприроды, чтобы регулирование сброса воды происходило на областном уровне. Сейчас этот водный объект находится под контролем администрации района», — добавил он.

Восстановление труб позволило запустить движение воды в реку Оша. На её пересыхание руководителю Омской области Виталию Хоценко жаловались жители Тюкалинского, Колосовского, Тарского и Знаменского районов в ходе встреч. «К сожалению, говорить о том, что скоро река Оша снова станет полноводной, пока рано. К решению этой проблемы будем также привлекать ученых специалистов», — пояснил ситуацию руководитель региона Виталий Хоценко.

Дамба была завалена, два года вопрос не решался. На протяжении этого времени река Оша продолжала пересыхать, и воды у людей не было.

Глава региона Виталий Хоценко тогда поручил организовать переток воды и сделать качественный съезд, чтобы жителям Крутинского района было удобно, реку Ошу могли спасти, и озеро при этом не пострадало.