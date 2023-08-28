Красногорск, 28 августа, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Открытое горение в жилом доме в подмосковном Красногорске ликвидировано, сообщила 28 августа пресс-служба ГУ МЧС России в своём Telegram-канале.

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«В 13:33 объявлена ликвидация открытого горения», — уточнили в МЧС.

Как передавало ИА Регнум, утром 28 августа на Пионерской улице в Красногорске загорелся балкон квартиры на четвёртом этаже четырёхэтажного жилого дома. Огонь перекинулся на кровлю. Площадь пожара в момент локализации составляла до 900 кв. м.

Из дома были эвакуированы 30 человек, в том числе пятеро детей. Сведений о пострадавших не поступало. В МЧС сообщили о локализации пожара около 11:30 мск.

По словам очевидицы происшествия, пожар был потушен всего за несколько минут. По её словам, пламя было размером «с соседний дом». Жителей эвакуировали, они находились недалеко от дома. Данных о пострадавших у очевидицы нет, но она отметила, что скорая помощь оперативно прибыла к месту происшествия.