Париж, 28 августа, 2023, 13:59 — ИА Регнум. Политика Франции исключает возможность прямого участия в украинском конфликте, заявил 28 августа президент республики Эмманюэль Макрон во время выступления в Париже на ежегодной конференции послов Франции.

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«Мы стремимся исключить прямое участие в конфликте с Россией», — сказал он, отметив, что Франция старается избежать любой эскалации украинского конфликта.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо обвинили Макрона в «безумии» из-за помощи Украине. В частности, он заявил, что президент поддерживает Украину в ущерб интересам сограждан, продолжая выделять Киеву огромные пакеты помощи.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля французский президент заявил о намерении Парижа поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия, чтобы поддержать наступление ВСУ. В тот же день источники сообщили, что Франция уже поставила Украине первые ракеты дальнего действия SCALP.

На это Филиппо заявил, что Париж втягивает себя в украинский конфликт, принимая безответственное решение о поставках Киеву дальнобойных ракет SCALP. Политик указал, что вместо этого Франция должна прекратить эскалацию и призвать стороны к переговорам.

Президент России Владимир Путин заявлял, что поставки новых вооружений для ВСУ только разжигают конфликт. Он подчеркнул, что военная помощь Запада не изменит ситуацию на поле боя, но усугубит положение Украины.

При этом провал контрнаступления ВСУ, который произошёл, несмотря на масштабные поставки западных вооружений, уже стали признавать официальные лица в Киеве. Посол Украины в Германии Алексей Макеев обвинил в этом страны Запада, заявив, что они слишком много времени потратили на подготовку украинских солдат.

В Евросоюзе тем временем забили тревогу из-за помощи Украине в ущерб своей экономике. Обозреватель издания Press TV указал в августе на то, что всё больше аналитиков приходят к выводу, что антироссийские санкции нанесли огромный ущерб не России, а ЕС. Страны Запада столкнулись с рекордной за несколько десятилетий инфляцией. Также из-за подорожания горючего возросла себестоимость конечной продукции у европейских промышленных компаний.