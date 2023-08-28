Москва, 28 августа, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Супруги из Аргентины на собственном самолёте прилетели в Магадан, пролетев полсвета. Об этом 28 августа сообщила «Магаданская правда».

Bernal Saborio

Отмечается, что в Аргентине супруги занимаются фермерством, выращивают гречиху, производят из неё муку. Они воспитали шестерых дочерей, скоро на свет появится и внук. Нынешнее кругосветное путешествие является давней мечтой пары, к которой они шли много лет. К поездке супруги готовились три года, они купили небольшой подержанный самолёт и отправились смотреть мир.

Уточняется, что 21 мая путешественники вылетели на самолёте из Аргентины в Бразилию, они побывали на Карибских островах, в США, Канаде и Гренландии, затем отправились в Исландию, Испанию, Италию, Германию. В России они посетили Псков, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Улан-Удэ, Благовещенск и Магадан.

Отмечается, что 28 августа путешественники вылетели на Чукотку, в Анадырь, откуда отправятся в Анкоридж, затем полетят в обратном направлении.

Как передавало ИА Регнум, первая после пандемии коронавируса группа китайских туристов прибыла 10 августа в Россию в безвизовом режиме. Прибывших 10 августа торжественно встретили в аэропорту Шереметьево. В течение недели они поучаствуют в насыщенной экскурсионной программе с посещением главных достопримечательностей Москвы и Санкт-Петербурга, после чего вернутся домой. в допандемийный 2019 год взаимный турпоток России и Китая достигал четырёх млн человек — примерно по два млн человек с каждой стороны. В текущем году, по прогнозам Минэкономразвития, он может дойти до 500 тыс. человек. Перспективы группового безвизового режима и электронной визы в России для индивидуальных путешественников должны обеспечить прежние показатели и превысить их.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Россия предложила Индии запустить безвизовые групповые туристические поездки. Он также отметил, что перед туристической отраслью стоит задача вернуться к доковидным показателям въездного турпотока и заполнить пространство, освободившееся от недружественных стран.