Санкт-Петербург, 28 августа, 2023, 13:36 — ИА Регнум. В Египте о время занятия по дайвингу пропала многодетная мать из Санкт-Петербурга, сообщает портал 78.ru.

Mikhail Vedyokhin

«Инцидент произошёл ещё в субботу (26 августа) у острова Гифтун южнее Хургады», — говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина вместе с мужем погружалась под присмотром профессионалов, однако в какой-то момент она исчезла из их поля зрения.

По словам гидов, супружеская пара превысила максимальную глубину погружения, однако мужчина всплыл на поверхность.

Сообщается, что семья воспитывает четверых сыновей. В настоящее время организована поисковая операция.

Как передавало ИА Регнум, 8 июня возле муниципального пляжа Dream Beach в Хургаде акула напала на россиянина Владимира Попова. Спасти его не удалось. Пойманную вскоре акулу отправили на лабораторное исследование, чтобы установить причину её нападения на человека.