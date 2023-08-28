В Египте ищут пропавшую во время дайвинга российскую туристку
Санкт-Петербург, 28 августа, 2023, 13:36 — ИА Регнум. В Египте о время занятия по дайвингу пропала многодетная мать из Санкт-Петербурга, сообщает портал 78.ru.
«Инцидент произошёл ещё в субботу (26 августа) у острова Гифтун южнее Хургады», — говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина вместе с мужем погружалась под присмотром профессионалов, однако в какой-то момент она исчезла из их поля зрения.
По словам гидов, супружеская пара превысила максимальную глубину погружения, однако мужчина всплыл на поверхность.
Сообщается, что семья воспитывает четверых сыновей. В настоящее время организована поисковая операция.
Как передавало ИА Регнум, 8 июня возле муниципального пляжа Dream Beach в Хургаде акула напала на россиянина Владимира Попова. Спасти его не удалось. Пойманную вскоре акулу отправили на лабораторное исследование, чтобы установить причину её нападения на человека.