Донецк, 28 августа, 2023, 13:36 — ИА Регнум. На южнодонецком направлении российские военнослужащие отразили две атаки противника и ликвидировали до 100 военнослужащих ВСУ. Об этом 28 августа сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что на данном направлении около населённого пункта Старомайорское в ДНР подразделения группировки войск «Восток», армейская авиация и артиллерия отразили две атаки 31-й бригады морской пехоты.

Уточняется, что за минувшие 24 часа на южнодонецком направлении потери противника составили до 100 украинских военнослужащих. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица «Мста-Б» и два орудия Д-20.

Как передавало ИА Регнум, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что на южнодонецком направлении ВСУ пытаются обойти с восточной стороны населённый пункт Урожайное. Он подчеркнул, что противнику не удалось добиться поставленных задач, все его попытки были пресечены.

27 августа официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская армия уничтожила на южнодонецком направлении до 200 военных ВСУ, танк, самоходные гаубицы Paladin и Krab, а также две гаубицы. На донецком направлении украинская армия потеряла до 225 военнослужащих, три бронемашины, два автомобиля и четыре гаубицы.