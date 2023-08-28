Москва, 28 августа, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Российские военные поразили в ЛНР командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ. Об этом 28 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики поражён командно-наблюдательный пункт подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ», — сказал Конашенков.

Он добавил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника противника в 128 районах.

Как передавало ИА Регнум, Конашенков сообщил, что на запорожском направлении за сутки отражены семь атак ВСУ в районе Работино и Вербового, уничтожено до 160 украинских военных. Кроме того, ВСУ потеряли две бронемашины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-30, две артиллерийские системы М777, самоходную артиллерийскую установку AS90 Brave Heart и орудие FH-70 британского производства.