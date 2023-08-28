Москва, 28 августа, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Осенью у президента России Владимира Путина планируются зарубежные поездки, сообщил 28 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Антонова Дарья ИА REGNUM

«Планируются, да. Осенью планируются, мы будем тоже в соответствующие сроки информировать», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, планируются ли зарубежные поездки у главы государства.

Заранее анонсировать поездки по понятным причинам Кремль не будет, добавил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 25 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча президента России Владимира Путина с его коллегой из Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоится в скором времени.

Песков уточнил, что сейчас идёт плотная подготовка к такой встрече, и пообещал сообщить о ней в своё время. Пресс-секретарь добавил, что, как правило, страны-партнёры синхронизируют такие объявления.