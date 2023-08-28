Москва, 28 августа, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Российские военные за сутки отразили две атаки противника на донецком направлении в зоне СВО, потери украинских войск превысили 185 человек. Об этом официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 28 августа на регулярном брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки и Красногоровки (ДНР).

Противник потерял более 185 военнослужащих, а также три боевые бронированные машины, два автомобиля, боевую машину РСЗО «Град» и самоходную артиллерийскую установку Krab, произведённую в Польше.

Как сообщало ИА Регнум, ночью российские военные моряки нанесли групповой удар высокоточным оружием по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ. По данным Минобороны, цель была достигнута, объект поражён.