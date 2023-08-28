Петропавловск-Камчатский, 28 августа, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Приоритетное направление работы правительства Камчатского края — поддержка участников специальной военной операции и членов их семей, сообщили в краевой администрации. Губернатор Владимир Солодов ещё раз обратил на это внимание глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов в Камчатском крае.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

«Родственники беспокоятся и переживают за своих родных, находящихся на передовой, возникают различные бытовые и организационные вопросы. Хочу подчеркнуть: вам необходимо находиться в прямом контакте с родственниками, вникать в их проблемы, решать самостоятельно те задачи, которые вы в силах решить, а при необходимости — передавать вопросы ответственным в администрацию губернатора Камчатского края и фонд «Защитники Отечества», для которого эта задача является основной, и ради которой президентом РФ и было принято решение о создании такой специализированной организации», — подчеркнул глава региона. Он добавил, что уже в сентябре координаторы фонда начнут работать уже в нескольких районах.

В ходе очередной командировки в Донецкую Народную Республику в начале августа Владимир Солодов встретился с военнослужащими 110-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Тогда глава региона привёз экипировку и дополнительное оснащение бойцам и встретился с руководством бригады. Также на прошлой неделе в ходе поездки в городской округ посёлок Палана и Мильковский муниципальный округ Владимир Солодов встретился с семьями военнослужащих.

Руководитель администрации губернатора отметил, что на сегодня основной проблемой является отсутствие коммуникации между родственниками участников СВО и главами муниципальных образований. «Прошу наладить контакт с каждой семьёй и оказать содействие фонду, занимающемуся этой работой. Вы владеете информацией в полном объёме, вплоть до того, где именно находится военнослужащий, обеспечен ли он бронезащитой. Прошу выстроить эту работу до конца этой недели», — обратился к главам Камчатского края Сергей Меркулов, занимающийся вопросами взаимодействия с Министерством обороны РФ.

Совещания в краевом правительстве с главами муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае проходят два раза в месяц. Глава региона во время таких совещаний изучает проблемные вопросы каждого муниципалитета.