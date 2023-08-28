Москва, 28 августа, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Семь атак ВСУ отражены за сутки на запорожском направлении в районе Работино и Вербового, уничтожено до 160 украинских военных. Об этом 28 августа сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он отметил, что отражены семь атак 82-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ около населённых пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

«Уничтожено до 160 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка AS90 «Brave Heart» и орудие FH-70 производства Великобритании, а также две гаубицы Д-30», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что штурмовые подразделения Вооружённых сил РФ в ходе боя заняли опорный пункт, разгромив до роты ВСУ, на купянском направлении. Он добавил, что при этом было отражено девять контратак ВСУ силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии из состава 68-й отдельной егерской бригады. Нанесено 13 ударов по скоплению живой силы и огневых средств подразделений противника.