Москва, 28 августа, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Выход второго судна по украинскому черноморскому коридору не имеет отношения к перспективам возобновления зерновой сделки, сообщил 28 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нет, это не имеет отношения к перспективам возобновления зерновой сделки», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, перспектива зависит от выполнения условий по российской части сделки.

«Наше военное ведомство осуществляет необходимый мониторинг», — добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 26 августа второе после прекращения действия черноморской зерновой инициативы судно, с февраля 2022 года находившееся в порту Одессы, вышло в Чёрное море.

Балкер (специализированное судно для перевозки грузов насыпь) Primus прибыло в порт Одессы ещё 20 февраля прошлого года. Сейчас судно направляется в болгарский город Варну. Из порта Одессы 16 августа по открытому Киевом временному коридору в Чёрном море вышло первое судно.

Черноморская сделка между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна из украинских портов действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года. МИД России неоднократно заявлял, что оснований для дальнейшего продления сделки нет, так как она превратилась в сугубо коммерческий вывоз продовольствия с Украины в «сытые» страны.

Президент России Владимир Путин, выступая 22 августа на деловом форуме БРИКС, заявил, что Россия готова вернуться в зерновую сделку, но только в случае реального выполнения всех обязательств перед Москвой.