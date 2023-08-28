Москва, 28 августа, 2023, 13:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продолжает общаться как с армейским командованием, так и с младшими командирами. Об этом 28 августа заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, комментируя встречу Путина с экипажем танка «Алёша».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Президент продолжает практику общения не просто с армейским командованием, но и с младшими командирами», — заявил Песков, добавив, что разговор с экипажем танка и их коллегами был долгий и «очень детальный».

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин встретился в Кремле с экипажем танка «Алёша», который в одном бою в зоне СВО уничтожил группу из восьми единиц бронетехники украинской армии, включая два танка. Российский лидер пообещал наградить механика-водителя танка «Алёша», раненного во время боевых действий и не получившего из-за этого заслуженную награду наряду с товарищами.

Ранее президент вручил членам экипажа «Алёши» золотые звёзды Героев России. Это произошло во время празднования 80-летия победы Красной армии в Курской битве, на котором Путин присутствовал лично. Обращаясь к экипажу и гостям праздника, президент напомнил, что экипаж вступил в бой с превосходящими силами противника и совершил подвиг, не только победив в бою, но и сумев спасти товарищей, танк которых подбили.

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29 июля в интернете появились кадры того, как экипаж российского танка в одиночку встретил и уничтожил наступающую колонну бронетехники ВСУ на запорожском направлении. Благодаря умелым и слаженным действиям экипаж при поддержке артиллерии уничтожил все восемь бронемашин украинской армии, в числе которых было два танка.

Министр обороны России Сергей Шойгу 1 августа представил танкистов к государственным наградам. Перед этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уникальной ситуацию с остановившим идущую в атаку колонну бронетехники ВСУ российским танком. По его словам, её можно разбирать в учебниках.