Москва, 28 августа, 2023, 13:14 — ИА Регнум. До восьми лет колонии грозит экс-сотруднику американского генконсульства во Владивостоке Роберту Шонову, который признался в сборе сведений о ходе российской военной спецоперации для посольства США.

РИА Новости / РИА Новости Роберт Шонов

Ранее ФСБ сообщила, что информатор посольства США в Москве, гражданин России Шонов с сентября 2022 года и до момента задержания собирал информацию о ходе СВО и частичной мобилизации, проблемах в российских регионах, протестных настроениях. Он действовал по заданию сотрудников политического отдела дипмиссии Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна.

Шонову предъявили обвинение по статье 275.1 УК РФ о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. С марта он находится под арестом.

Применение этой статьи, введённой годом ранее, возможно, если в действиях фигуранта нет состава преступления, предусмотренного статьёй о государственной измене. В этом случае наказанием будет лишение свободы на срок от трёх до восьми лет.

Как сообщало ИА Регнум, Шонов признался, что, помимо сбора сведений, должен был искать среди российских журналистов, бизнесменов и политиков тех, кто лоялен к США. Этих людей сотрудники американского посольства рассчитывали использовать так же, как и экс-сотрудника генконсульства.