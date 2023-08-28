Москва, 28 августа, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Европейские политики принимают абсурдные решения в условиях, когда изменение климата идёт быстрее, чем предполагалось. Об этом корреспонденту ИА Регнум 28 августа заявил эколог, экономист, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

(сс) ulricaloeb Изменение климата

Ранее издание Financial Times сообщило, что из-за дефицита воды государства Европы сталкиваются с падением урожайности, причём ситуация осложняется аномальной жарой, ростом количества пожаров и плохой политикой. Из-за нехватки воды под вопросом может оказаться работа АЭС.

Данилов-Данильян согласился с такими выводами и обратил внимание на то, что изменение климата происходит быстрее, чем предполагалось ранее. Причём дело не только в глобальном потеплении как таковом, но и в так называемой «нервозности климата», под которой подразумеваются более резкие колебания температуры, усиление всех видов контрастности: где было сухо, становится ещё суше, где было много влаги, осадков выпадает ещё больше и так далее.

Свою лепту вносит и неверная политика. Данилов-Данильян напомнил, что та же самая Германия в угоду неадекватным политическим соображениям взяла и «запросто предала» все экологические интересы, предпочтя «нероссийский уголь российскому газу».

«С экологической точки зрения это полный абсурд. Но это имеет место. Вот уж чего не предвидели, так это возможности такой политики», — констатировал эксперт.

Причём скверной европейская политика оказывается не только на экологическом направлении. Запад, по словам эколога, не перестал быть эксплуататором и колонизатором. Формы этой политики меняются, а суть остаётся, и всерьёз помогать развивающимся странам Запад не собирается. Помощь оказывается только тогда, когда она приносит прибыль.

«Новые технологии не передаются. А если что-то дают, то это старьё, от которого хотят избавиться. Подготовка кадров оборачивается тем, что самые ценные из них остаются в стране-учителе, а вовсе не там, где они нужны. Эта политика не меняется и вряд ли изменится. Ей можно противопоставить нечто другое, чем БРИКС и занимается», — сказал Данилов-Данильян.

Что касается России, то, по его мнению, ей водный кризис не грозит и дефицита воды удастся избежать. Не вызывает опасений и дальнейшая работа АЭС.

«Похоже, что мы с таким дефицитом воды не столкнёмся. Что касается возможности обеспечения наших АЭС, то здесь всё более прилично и в рамках. Единственная река, с которой у нас серьезные трудности, — это Дон. Его водность за последние 30-40 лет упала очень серьёзно — примерно на одну треть», — сказал эколог.

Поэтому, как пояснил эксперт, сейчас в РФ разрабатывают новый федеральный проект, который касается улучшения состояния всех крупнейших водных объектов.

«Наши реки ни в какое угрожающее состояние не переходят. В Волге воды стало меньше в последние несколько лет. Но это циклические процессы, хорошо известные гидрологам, — сказал Данилов-Данильян. — Более того, во всех реках, которые текут на север и впадают Северный Ледовитый океан, количество воды растёт. Конечно, случаются маловодные годы, но это всё именно временные, локальные явления. Но в целом тенденция к росту водности очевидна».

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по информации FT, с 1976 по 2006 год количество засух в Европе увеличилось на 20%. Между тем к 2030 году глобальный спрос на пресную воду превысит доступное предложение на 56%.

В такой ситуации Европе предсказывают беспорядки в самых крупных странах — потребителях воды — Франции и Испании. Кроме того, под ударом окажутся производители электроэнергии, так как вода нужна для гидроэлектростанций и для охлаждения АЭС.

До этого из-за жары в Германии обмелела река Эльба, и на поверхности оказались так называемые «камни голода», которые в прежние времена предупреждали о грядущем неурожае. Один из самых известных камней расположен в Чехии. На нём написано: «Плачь, когда увидишь меня».

Властям ЕС советуют принять очень серьёзные экономические меры, чтобы пережить грозящий ему кризис, вызванный усиливающейся жарой и засухами.