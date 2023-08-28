Лондон, 28 августа, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Британские власти намерены использовать GPS-трекеры, чтобы следить за передвижениями нелегальных мигрантов в условиях нехватки мест для их размещения. Об этом сообщила газета The Times.

Mohamed Ali MHENNI Мигранты

Издание отмечает, что власти Великобритании вправе задерживать иностранцев, прибывших в страну нелегально, а затем высылать их. Но места, предназначенные для содержания под стражей, могут принять лишь 2,5 тыс. мигрантов. При этом число тех, кто ожидает решения о предоставлении им убежища, достигло 175 тыс. человек.

Налогоплательщикам содержание мигрантов обходится почти в 4 млрд фунтов в год, в связи с чем чиновники ищут альтернативные способы для предотвращения укрывательства нелегалов. Согласно планам министерства внутренних дел, для борьбы с нехваткой мест содержания нелегально прибывшим в Британию мигрантам могут раздать GPS-трекеры.

Некоторые чиновники считают, что такое решение обернётся для казны огромным расходами и нехваткой трекеров.

Нелегальных мигрантов привлекает социальная программа Великобритании, возможность получить статус беженца и финансовое пособие. Они ищут любые способы, чтобы попасть в страну. В ряде случаев это приводит к трагедиям. Как сообщало ИА Регнум, шесть человек погибли в середине августа в результате опрокидывания лодки с мигрантами в проливе Ла-Манш.

В августе 2022 года британские власти зарегистрировали максимальное количество нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году — более 13,5 тыс. случаев за месяц. В целом за минувший год в страну прибыли свыше 45 тыс. мигрантов.