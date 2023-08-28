Москва, 28 августа, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Злоумышленники начали использовать новую схему мошенничества, чтобы похищать средства с личных счетов не только самих обманутых ими граждан, но и их родственников, сообщили 28 августа в пресс-службе Сбербанка.

Иван Шилов ИА REGNUM

Используя данную схему, мошенники сообщают человеку, что некие недобросовестные сотрудники банка якобы пытаются оформить на его имя кредит и таким образом похитить его средства. Они рекомендуют оформить кредит, чтобы исчерпать кредитный потенциал и сделать указанный способ мошенничества невозможным, после чего перевести этот кредит и иные накопления на якобы безопасный счёт.

Если гражданин верит мошенникам и совершает все эти действия, то они начинают расспрашивать его о родственниках, которым якобы тоже может угрожать такая же опасность, и пытаются получить их личные данные, рассказали в Сбербанке.

«Если один родственник убеждён, что пытается предотвратить оформление кредита на своё имя, то и другие члены семьи, доверяя ему, могут потерять критичность восприятия и пострадать от действий злоумышленников. В результате несколько человек, попадая в расставленные преступниками сети, лишаются своих сбережений и становятся должниками по кредитам», — цитирует пресс-служба Сбербанка зампреда правления организации Станислава Кузнецова.

В Центробанке ранее сообщили, что во втором квартале 2023 года мошенники похитили у клиентов банков 3,6 млрд руб. Это на 20% меньше, чем в предыдущем квартале, когда был установлен рекорд (4,5 млрд рублей). Вернуть клиентам банков во втором квартале года удалось менее 5% от объема похищенных средств.

Мошенники в последнее время действуют всё более изобретательно, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум Юрий Твердохлеб, доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС. Чтобы не стать их жертвой, следует выслушать предложение о «продуктах банка», после чего повесить трубку и при возникновении интереса перезвонить в банк самостоятельно, рассказал эксперт.

Чтобы не дать мошенникам получить доступ к аккаунтам в онлайн-банках, ни в коем случае нельзя устанавливать на смартфон приложения по совету неизвестных людей, которые звонят и представляются сотрудниками тех или иных кредитных организаций, рассказал в свою очередь в беседе с корреспондентом ИА Регнум Александр Вураско, специалист в области компьютерной безопасности.