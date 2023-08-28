Вашингтон, 28 августа, 2023, 12:40 — ИА Регнум. ВСУ всё-таки перебросили некоторые подразделения с восточного на южное направление. Об этом написал колумнист американской газеты Washington Post Дэвид Игнатиус в своей колонке.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, первоначально Киев уделял равное внимание трём направлениям, вместо того чтобы концентрироваться на главном ударе на южном направлении через Запорожье в сторону Азовского моря.

Он отметил, что Украина перебросила некоторые подразделения на юг из Артёмовска и других районов на востоке.

Как передавало ИА Регнум, ранее офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу заявил, что многие аналитики в США сходятся во мнении, что контрнаступление ВСУ идёт не по плану, и считают, что это из-за ошибочной тактики, которую выбрал Киев. По мнению американских чиновников, украинские военные неправильно распределяли свои силы в контрнаступлении, и это стало одной из причин, по которой Киеву до сих пор не удалось прорваться, уточнил он.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что между представителями военного командования США и Украины несколько недель идут споры о стратегии и тактике. Американская сторона призывает к концентрированным ударам, но в Киеве вносят свои предложения. Также в США сообщили о докладе американской разведки, что ВСУ не смогут добиться успеха в контрнаступлении. Аналитики отметили, что российская армия превосходит ВСУ.