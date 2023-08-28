Москва, 28 августа, 2023, 12:34 — ИА Регнум. С начала 2023 года угольные госпредприятия ДНР добыли около 1 млн тонн угля. Об этом 28 августа сообщил врио главы региона Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM

«Добыли уже порядка 1 млн тонн. Мы запланировали в течение пяти-шести лет провести модернизацию, улучшить условия труда, повысить заработную плату», — сказал Пушилин.

Он добавил, что сейчас регион ведёт работу с инвесторами, чтобы создать необходимые условия для развития угольной отрасли, поскольку, используя только государственный ресурс, это было бы сделать крайне сложно.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в августе в ДНР запланирована передача республиканских государственных шахт в руки частных инвесторов. Как предполагается, это может обеспечить рост добычи минимум на 30–40% за три года. Всего, как предполагается, объём угледобычи на государственных и частных шахтах ДНР в 2023 году может достичь 7 млн тонн.

31 августа и. о. главы министерство угля и энергетики ДНР Виталий Власов по итогам саммита «Россия — Африка» заявил, что ведомство намерено установить прямой контакт со странами Африки и наладить экспорт донецкого угля.