Москва, 28 августа, 2023, 12:59 — ИА Регнум. Учащиеся со всей России 6 сентября соберутся в концертном зале «Академия ВТБ Арена» в Москве на финале самого масштабного интеллектуального турнира «Лига Знаний: школы и колледжи».

ИА Регнум Анонс финала Лиги Знаний

В начале нового учебного года учащиеся из 89 регионов поборются за звание самой эрудированной команды России. Турнир реализуется обществом «Знание» совместно с российским движением детей и молодёжи «Движение Первых».

Всего в федеральном финале в Москве примут участие 445 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет, которые представят 89 команд — по одной от каждого региона. У всех финалистов позади 255 турнирных вопросов. Конкурс на участие в итоговой игре составил 900 человек на место.

Десять лучших команд финала получат ценные призы, среди которых денежные премии в размере 60 тысяч рублей на каждого учащегося. Специальные призы командам подготовили партнёры проекта: издательство «Просвещение», благотворительный фонд «Система», программа «Больше, чем путешествие», центр «Амурский тигр», образовательная платформа «Сферум».

Как отметил генеральный директор российского общества «Знание» Максим Древаль, в 2023 году в турнире «Лига Знаний: школы и колледжи» приняли участие свыше 430 тысяч учащихся со всей страны, включая все новые регионы.

«Это действительно самое массовое интеллектуальное состязание среди современной российской молодёжи. Ребята не только продемонстрировали свою эрудицию, отвечая на уникальные вопросы про национальное достояние России, культуру, научные и спортивные достижения, но и отточили навыки командной работы. Каждый из финалистов — уже победитель и гордость своего родного края. Я уверен, что за ними интеллектуальное будущее страны», — сказал он.

Последним отборочным этапом перед итоговой игрой в Москве стали региональные финалы. Командные состязания прошли в мае–июне на площадках лучших вузов страны, среди которых НИУ ВШЭ, Дальневосточный федеральный университет, Южный федеральный университет, Балтийский федеральный университет. Победителей региональных финалов награждали губернаторы Ульяновской и Кемеровской областей, Ставропольского края, а также заместители председателей правительства, министры образования регионов.

«Региональные турниры стали отличной возможностью укрепить связи «Движения Первых» со школами и колледжами по всей России: наши ребята вошли в команды тысяч учебных заведений и, уверен, продолжат продвигать их имя в других молодежных и просветительских проектах!» — отметил председатель правления РДДМ «Движение Первых» Григорий Гуров.

На всех этапах турнира участники отвечали на особые вопросы от «знатоков проекта» — известных общественных и государственных деятелей, представителей науки и искусства. Среди них помощник президента России Владимир Мединский, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, ведущий, популяризатор науки Сергей Малоземов, народный артист РФ, художественный руководитель Московского джазового оркестра Игорь Бутман, а также лётчик-космонавт, член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК, герой России Андрей Борисенко.

Турнир «Лига Знаний: школы и колледжи» стартовал 24 марта 2023 года при поддержке Министерства просвещения РФ. Это один из игровых просветительских форматов от Российского общества «Знание», которые теперь объединены в трек Знание. Игра. Два первых этапа — индивидуальный и командный — прошли на базе образовательных организаций. По итогам состязаний состоялись очные игры на региональных площадках. Победители от каждого субъекта РФ сразятся в федеральном финале.

Как передавало ИА Регнум, предыдущий финал всероссийской интеллектуальной викторины «Лига Знаний», организованной Российским обществом «Знание», прошёл в Москве в августе 2022 года. 50 команд из 11 городов страны сразились в трёхчасовом поединке. Тройку лидеров возглавила команда «Италия Виталия» из Уфы, на втором месте «Бонни и Клайд» из Балакова, а на третьем месте расположилась «Шевелись, Плотва!» из Санкт-Петербурга.

В десятку сильнейших команд третьего тура попали: 10-е место — «Крупская без Надежды», Санкт-Петербург; 9-е место — «Алиса, миелофон у меня», Москва; 8-е место — «И ты, боржоми?!», Уфа; 7-е место — «Попугай Беринга», Уфа; 6-е место — «Тупосторонний мир», Москва; 5-е место — «Юркие лисички», Санкт-Петербург; 4-е место — «#47», Уфа.

Награды десяти лучшим командам вручили Максим Поташёв и генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.