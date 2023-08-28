Москва, 28 августа, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются вернуть позиции в Харьковской области, наиболее ожесточенные бои идут у Синьковки и Петропавловки. Об этом 28 августа сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».

Кадр из видео Виталий Ганчев

«Идут позиционные бои, удерживаются ранее занятые позиции. ВСУ и наёмники пытаются отбить эти позиции, вернуть назад. Ничего там не получается у них», — сказал он.

Ганчев добавил, что ожесточённые бои идут в районе Синьковки и Петропавловки.

Как передавало ИА Регнум, ранее офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин заявил, что штурмовые подразделения Вооружённых сил РФ в ходе боя заняли опорный пункт, разгромив до роты ВСУ, на купянском направлении.

Было отражено девять контратак ВСУ силами до усиленного взвода каждая при поддержке танков и артиллерии из состава 68-й отдельной егерской бригады.

Норвежское издание Aftenposten заявило, что украинские военные оценивают ход контрнаступления всё более пессимистично и называют боестолкновения на отдельных участках фронта «украинским Вьетнамом», в котором даже опытные бойцы сходят с ума из-за невыносимого трупного смрада.