Москва, 28 августа, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Врач и судебно-медицинский эксперт Владимир Клевно скончался от онкологического заболевания на 69 году жизни в Москве. Он руководил бригадой судебно-медицинских экспертов, которые работали во время крупных катастроф, в том числе при теракте в Беслане. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Кадр из видео с канала: Afisha Med Владимир Клевно

Медик умер 25 августа в своей квартире на северо-западе Москвы. В последнее время Владимир Клевно страдал от тяжелого заболевания.

«В квартире на Волоколамском шоссе обнаружено тело 68-летнего мужчины. Причиной смерти стало онкологическое заболевание», — рассказал собеседник агентства.

Прощание с Владимиром Клевно состоится 28 августа в корпусе ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского на улице Щепкина. Ранее Клевно руководил ФГУ Российским центром судебно-медицинской экспертизы.

Владимир Александрович Клевно родился 18 января 1955 года. Он был доктором медицинских наук, профессором и занимал должность заведующего кафедрой судебной медицины ФУВ МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского, имел сертификат врача высшей категории по судебно-медицинской экспертизе, патологической анатомии и организации здравоохранения, а также являлся академиком РАЕН, РАМТН, ВАНКБ, членом совета Национальной Медицинской Палаты и президентом Ассоциации судебно-медицинских экспертов.

Владимир Александрович был инициатором и разработчиком новых медицинских технологий, под его руководством были зарегистрированы десятки новых методик. Он был главным редактором журнала «Судебная медицина». Клевно работал над экспертизами умышленных убийств, врачебных ошибок, катастроф с многочисленными человеческими жертвами, где возникают сложности с опознанием. Под его руководством работала бригада судмедэкспертов на опознании погибших, определении степени вреда здоровью пострадавших в результате террористического акта в Беслане в 2004 году, после авиакатастроф в Иркутске и под Донецком, в Перми и многих других ЧС.

Владимир Александрович выезжал на Пхукет (Тайланд) для работы в международном центре идентификации жертв цунами с целью опознания безвестно пропавших россиян в 2004 году. Клевно участвовал в разработке федеральных законов «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации», а так же внесении изменений «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». За свою деятельность Владимир Александрович был удостоен множества медалей и премий, в том числе медаль «За трудовую доблесть», орден «За службу России» и многих других.