Москва, 28 августа, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Российская Федерация никому не угрожает ядерным оружием, это оружие является гарантом безопасности всех государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«Часто бездумно говорят, потому что не понимают, что такое ядерное оружие, даже примерно не понимают, какие могут быть последствия от применения ядерного оружия. Россия, имея такое ядерное оружие, понимает и никому никогда не угрожает и не говорит: «А вот мы применим, если вы что-то там», — отметил он, добавив, что в Договоре о коллективной безопасности, уставе организации зафиксировано, что ядерное оружие России является гарантом безопасности всех стран — членов ОДКБ.

Как передавало ИА Регнум, эксперт Кейр Джайлз в статье для CNN высказал мнение о том, что решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии помогло сдержать западные страны от полноценной поддержки киевского режима. По словам Джайлза, Путину удалось помешать Вашингтону и странам ЕС «пойти до конца» в вопросе поставок техники киевскому режиму.

Ранее заявил президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Глава российского государства заявил, что Москва передала Минску ракетный комплекс 9К720 «Искандер», способный нести ядерный снаряд. По словам Путина, ядерное оружие будет размещено в рамках соответствующих международных обязательств.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что наличие ядерного оружия является в настоящее время единственной защитой от угроз безопасности России. Глава МИД России напомнил, что условия возможного применения ядерного оружия с российской стороны изложены в доктринных документах, а государственная политика страны в области ядерного сдерживания носит только оборонительный характер.

В обращении к нации в день начала спецоперации на Украине, 24 февраля 2022 года, президент России Владимир Путин напомнил, что на протяжении 30 лет российская сторона настойчиво и терпеливо пыталась договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. Однако ответом на предложения Москвы были циничный обман и враньё либо попытки давления и шантажа. Тем временем, подчеркивал российский лидер, Североатлантический альянс, несмотря на все протесты и озабоченности России, неуклонно расширялся и вплотную приблизился к её границам.