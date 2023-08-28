Белгород, 28 августа, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Более 20 снарядов из разных видов вооружений выпустили ВСУ по автомобильному пункту пропуска «Шебекино». Об этом 28 августа сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В Шебекинском городском округе из миномёта и гранатомёта обстреляли МАПП «Шебекино» — зафиксировано 14 миномётных снарядов и 10 гранатомётных выстрелов», — написал Гладков.

Он добавил, что по хутору Бондаренков выпущено 13 миномётных снарядов, по сёлам Середа и Новая Таволжанка — по шесть, по посёлку Ленинский — четыре, по хутору Панков и селу Белянка — по три.

Гладков рассказал, что всего за сутки были обстреляны четыре приграничных района. Общее количество выпущенных снарядов составило 115, в том числе одно взрывное устройстве было сброшено с беспилотника.

Как передавало ИА Регнум, 26 августа Гладков сообщил, что в Белгородской области мирный житель погиб при атаке беспилотника ВСУ. Взрывное устройство было сброшено, когда мужчина находился на своём дачном участке и косил траву. Он получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Перед этим трое мирных жителей Белгородской области погибли при обстреле ВСУ 23 августа. По данным Гладкова, ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника. В это время на улице находились люди, и от полученных ран на месте скончались двое мужчин. Ещё одного жителя села доставили в больницу, но врачи не смогли спасти его.