Москва, 28 августа, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Страны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пригласили в качестве наблюдателей на учения «Боевое братство — 2023» представителей Саудовской Аравии, Ирана, Китая и Монголии. Об этом 28 августа сообщил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В качестве наблюдателей на учения … приглашены представители Королевства Саудовская Аравия, Исламской Республики Иран, Китайской Народной Республики и Монголии», — сказал он.

Сидоров добавил, что на предстоящих учениях ОДКБ будет сделан акцент на применении беспилотников и мерах по борьбе с ними.

Как сообщало ИА Регнум, ОДКБ проведёт на территории Белоруссии учения «Боевое братство — 2023». Манёвры призваны объединить подготовку различных компонентов коллективных сил организации.

Военные отработают задачи по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ для урегулирования кризисной ситуации в Восточно-Европейском регионе. В части «Поиск-2023» задействуют силы и средства разведки вооружённых сил стран организации.