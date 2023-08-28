Красноуральск, Свердловская область, 28 августа, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Капитальный ремонт одной из отражательных печей проходит в плавильном отделении металлургического цеха АО «Святогор» в городе Красноуральске Свердловской области.

Пресс-служба АО «Святогор» АО «Святогор», город Красноуральск

Как рассказали на предприятии, отражательная печь в используемой здесь конструкции, является уникальным агрегатом для современной медеплавильной отрасли. В эксплуатации находится только одна отражательная печь. Она должна безопасно работать, выполняя возложенный на неё технологический функционал по выпуску штейна (промежуточного продукта в производстве черновой меди). При этом вторая печь находится в длительном ремонте или на разогреве.

Кампания отражательной печи №2, то есть ее межремонтный период, составила 12 месяцев. После остановки в течение месяца печь находилась на охлаждении. Затем была выполнена разборка огнеупорной кладки, разбивка и удаление настыли — нароста из тугоплавкой массы на поверхности огнеупорной кладки. Параллельно с этим специалисты металлургического цеха совместно с коллегами из ремонтно-механического завода предприятия провели оценку состояния узлов и металлоконструкций отражательной печи №2, определили перечень мероприятий капитального ремонта агрегата. Необходимые металлоконструкции были изготовлены силами ремонтно-механического завода «Святогора».

После этого специалисты подрядной организации ООО «Святогорстрой» приступили к устройству фундамента печи, работы уже выполнены на 50%. По их окончании можно будет начать огнеупорную кладку. Кроме того, произведена замена шести колонн — основных несущих конструкций агрегата. Ведется монтаж специальных пятовых балок — металлоконструкций, соединяющих стены и распорно-подвесной свод печи.

На следующем этапе будет выполнена огнеупорная кладка стен и свода отражательной печи №2. Всего для возведения нового плавильного агрегата потребуется около 1 300 тонн огнеупорного кирпича.

Ожидается, что к разогреву печь будет готова в октябре текущего года.